Alto Adige, distesa di candele anti-gelo per salvare i vigneti

Tantissime candele hanno illuminato i vigneti in Alto Adige, come mostrano alcune suggestive immagini diffuse sul web. Questo è quello che è accaduto nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile, tra i filari dell’Abbazia di Novacella, vicino a Bressanone, in Alto Adige. Si tratta di una vera e propria lotta contro il gelo, grande nemico dei primi germogli, delle mele e delle albicocche.

Le temperature sono scese a -2 gradi. Si tratta di temperature invernali più che primaverili, tenendo conto che siamo a fine aprile e la situazione dovrebbe essere diversa. Per evitare i danni, i contadini in Alto Adige hanno acceso migliaia di candele anti-gelo, per non far scendere la temperatura sotto lo zero. Le gelate primaverili sono una delle principali calamità naturali. Nei prossimi giorni è previsto un aumento naturale delle temperature.