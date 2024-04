Docente arrestato a Roma per abusi sessuali su studenti minorenni

Nella mattinata odierna, sabato 27 aprile, si è verificato a Roma un grave caso di abusi su studenti minorenni da parte di un professore di una scuola superiore. Le indagini dei carabinieri sono partite dopo la denuncia di un genitore e successivamente sono emerse ulteriori segnalazioni da parte di altri allievi minorenni e di un dirigente scolastico.

Professore arrestato per abusi

Il gip della procura di Roma ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare che ha posto il docente agli arresti domiciliari per il reato di violenza sessuale. Nel corso delle indagini condotte dai Carabinieri, sono emersi pesanti indizi di colpevolezza ai danni del professore.

Questi riscontri investigativi sono fondamentali per stabilire la responsabilità del sospettato e per garantire che venga assicurata la giustizia. La raccolta di prove solide è essenziale per il processo legale e per garantire che vengano adottate le misure necessarie per proteggere la comunità scolastica e per assicurare che simili abusi non accadano nuovamente.