Abusi su minore, fugge ma viene fermato in Germania

Un uomo di 30 anni è scappato per evitare una condanna definitiva a sei anni di reclusione per violenza sessuale su una minorenne. L’uomo è stato arrestato a Wolfenbuttel, in Germania, dalla polizia tedesca, su indicazione dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria. Il mandato di arresto europeo era stato emesso dalla Procura generale nel dicembre 2023. Un mese prima l’uomo si era reso irripetibile per sottrarsi all’arresto con la condanna per violenza sessuale. Il reato è stato commesso nel 2015 ai danni di una ragazzina minorenne.

Arrestato in Germania per abusi su minore: sarà estradato in Italia

La polizia tedesca ha arrestato il 30enne a Wolfenbuttel. La cooperazione con i carabinieri di Reggio Calabria ha reso possibile l’arresto, dopo la fuga dall’Italia per evitare la pena. Dopo tutte le formalità di rito, il latitante verrà estradato in Italia, dove dovrà scontare la condanna definitiva.