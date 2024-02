Torino, 24enne colpito per strada da colpi di pistola: non è grave

Un 24enne, mentre si trovava su un marciapiede di via Monastir 8, zona Mirafiori Sud a Torino, è stato colpito da diversi colpi di pistola: non è grave. Nella serata di ieri, sempre nello stesso punto della via, c’è stata una lite tra due persone e sono dovuti intervenire i carabinieri.

Torino: 24enne colpito da colpi di pistola

Il fatto è accaduto intorno alle 14 in via Monastir 8, a Torino. Il 24enne è stato raggiunto, poco dopo essere uscito da un bar, da diversi colpi di pistola che lo hanno colpito solo di striscio ad una caviglia. A sparare è stata una persona che, con un passamontagna sul volto, è sceso da una Panda rossa e ha iniziato a fare fuoco verso l’uomo, per poi fuggire.

Si tratta quasi certamente di un avvertimento

Molto probabilmente, si tratta di un avvertimento per il 24enne che è stato soccorso e trasportato al Cto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno cercando indizi utili nelle videosorveglianze della zona. Nessuno dei passanti è rimasto coinvolto. Nella serata di ieri, sempre in quel punto di via Monastir, c’è stato un intervento del carabinieri per una lite tra due persone che si è conclusa con la frase: “Non finisce qui” ma, sentendo le sirene, i due sono scappati.

