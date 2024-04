Tragedia sfiorata a Brindisi: auto si schianta dove poco prima era passato un pedone

Un'automobile si è andata a schiantare in un punto in cui pochi istanti prima stava passando un pedone.

Una terribile tragedia è stata sfiorata a Brindisi. Una manciata di secondi e tutto rischiava di finire nel peggiore dei modi. Un’automobile si è andata a schiantare in un punto in cui pochi istanti prima era passato un pedone. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di domenica 28 aprile, in via Umberto Maddalena.

L’automobile ha mancato per un soffio un passante che stava camminando tranquillamente sul marciapiede. Un video, ripreso da alcune telecamere di sorveglianza, ha ripreso il pedone che cammina e poi svolta l’angolo. Pochi secondi dopo si sente il rombo dell’automobile e si vede il mezzo che va a schiantarsi contro un muro.