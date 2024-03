Il maltempo di questi ultimi giorni sta creando scompiglio in Italia, prima nella regione Veneto e ora anche in Luguria. Nel corso della scorsa notte, una frana ha interessato l’entroterra di Genova, abbattendosi sulla scuola elementare di Crocefieschi.

Genova, frana sulla scuola elementare: il pericolo

Fortunatamente, essendo avvenuta nel cuore della notte, la frana non ha potuto fare del male a nessuno perché la scuola elementare era in quel momento completamente vuota. Un grosso masso, caduto dalle colline di Crocefieschi per il maltempo, ha prima distrutto una parete di sostegno e poi ha distrutto una finestra dell’edificio scolastico. Passando per la città ha anche sfiorato la chiesa. Ingenti danni per la scuola, ma nessun ferito in quella che a tutti gli effetti può essere considerata una tragedia sfiorata.

Genova, frana sulla scuola elementare: i vigili del fuoco

Tantissimi interventi dei vigili del fuoco nella notte sulle medesime zone. I caschi rossi hanno evacuato una casa e interdetto l’accesso ad altre tre abitazioni e al campo di calcetto della città. Nelle prossime ore verranno effettuati tutti i controlli sulla sicurezza della scuola per capire se gli alunni potranno tornare a fare regolarmente lezione già a partire da lunedì.