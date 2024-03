Indagini in corso a Nizza Monferrato: i militari hanno interrogato i familiari presenti durante l'omicidio.

Una tragedia ha scosso la tranquilla città di Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Un uomo di circa 50 anni è morto in seguito a un violento accoltellamento, avvenuto a via San Giovanni. Secondo quanto riportato dai primi resoconti dei Carabinieri intervenuti sul luogo, l’omicidio sembra essere avvenuto durante una lite familiare giunta al culmine della tensione e scaturita nel precitato delitto.

Tragedia a Nizza Monferrato: la vittima sarebbe di origine russa

La vittima sarebbe di origine russa, così come la sua famiglia. Le indagini sono attualmente in corso e sono condotte dai Carabinieri di Nizza Monferrato, Canelli e Asti. Sul luogo del delitto è intervenuto anche il procuratore della procura di Alessandria, che supervisiona da vicino il lavoro da parte degli inquirenti.

Non è stato possibile salvare il 50enne

Da quello che apprendiamo, i militari hanno provveduto ad ascoltare attentamente i familiari presenti nella casa al momento dell’omicidio, nel tentativo di raccogliere informazioni cruciali per far luce su questa tragica vicenda. I soccorritori sono giunti tempestivamente nell’abitazione, ma purtroppo l’uomo era già in condizioni critiche.

La figlia dell’uomo condotta in caserma

Come informa Leggo, la figlia della vittima è stata condotta presso la caserma dei Carabinieri, dove un magistrato della procura di Alessandria ha provveduto a interrogarla nella speranza di fare chiarezza su quanto accaduto.