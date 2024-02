Omicidio a una festa di compleanno, un uomo ucciso a coltellate

Una festa di compleanno in famiglia ha avuto un tragico epilogo a Mascalucia, un comune in provincia di Catania. Durante l’evento, in un villino in via Pablo Picasso, le cose sono sfuggite di mano e si è verificato un omicidio: un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri locali, insieme ai colleghi della compagnia di Gravina, per l’assassinio di un uomo di 43 anni.

La vittima è purtroppo deceduta mentre veniva trasportata al Policlinico di Catania a bordo di un’ambulanza, dopo essere stata gravemente ferita all’addome con un fendente, presumibilmente inflitto con un coltello. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per chiarire i dettagli di questo tragico evento, avvenuto in circostanze che dovrebbero essere di festa e gioia.

Festa di compleanno, un morto a Mascalucia

Nella serata di sabato 24 febbraio, una festa di compleanno si è trasformata in tragedia a Mascalucia, dove numerosi partecipanti sono stati testimoni di una violenta lite scoppiata tra parenti. L’incidente ha portato a un’acciaiata mortale, con un uomo di 43 anni che ha perso la vita.

I carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno arrestato un uomo di 60 anni, anch’egli parente della vittima, il quale è stato ritenuto il presunto autore dell’omicidio. È stato sottolineato che il festeggiato non era coinvolto nell’incidente. La vittima e il suo presunto assassino sarebbero parenti stretti di primo grado. Secondo le prime informazioni fornite dal comando provinciale dell’Arma, il crimine sembra essere il culmine di contrasti familiari. Attualmente, le autorità stanno conducendo indagini per chiarire appieno la dinamica di questo tragico evento, sotto la supervisione della procura di Catania.