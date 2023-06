Il corpo murato in un’intercapedine in Spagna è quello di Sibora Gagani. A stabilirlo, quasi un decennio dopo la scomparsa della ragazza italo-albanese, è il test del DNA.

Omicidio Sibora Gagani: la conferma del DNA

La ragazza italo-albanese aveva 22 anni quando è risultata scomparsa nel luglio 2014. Sibora Gaganti era originaria di Nettuno, vicino Roma, dove viveva con la sua famiglia. Fu proprio sua madre Elisabetta Shahini a denunciarne la scomparsa.

Poi lo scorso 6 giugno, nove anni dopo, il colpo di scena: la polizia spagnola ritrova un corpo murato in una intercapedine a Terremolinos, in Spagna, all’interno di un appartamento in centro. A condurre gli agenti è lo stesso assassino, già in carcere per un altro omicidio.

Chi è l’assassino di Sibora Gagani, ora accusato di duplice omicidio

Il corpo murato è stato ritrovato su indicazione di Marco Gaio Romeo, che ha fornito agli agenti spagnoli le coordinate per il rinvenimento.

L’uomo era stato arrestato lo scorso 17 maggio dopo aver confessato in via informale l’omicidio di Sibora, commesso nel 2014. Su di lui pendeva anche l’accusa di avere ucciso Paula, la sua ex compagna di 28 anni, infierendo con 14 coltellate, e per questo era già recluso in carcere.

Marco Gaio Romeo condivideva con la vittima l’appartamento in Spagna, proprio dove è stata ritrovata Sibora.

Mamma Betta: una mamma-coraggio chiede giustizia

Una mamma coraggio la signora Elisabetta, che in questi nove anni non si è mai arresa. “Per prima cosa voglio riportare mia figlia a casa e poi voglio che sia fatta giustizia”, è il commento di mamma Betta, come la chiamava affettuosamente sua figlia.

La donna fa delle rivelazioni agghiaccianti sull’assassino della figlia: “Fu lui a telefonarmi per chiedermi se Sibora fosse tornata da me in Italia. Ma io risposi di no e chiesi: perché? E mi disse che avevano litigato e che da due giorni lei se n’era andata”.

Sibora Gagani amava i bambini e voleva fare la maestra

L’uomo ha sempre negato, ma mamma Betta aveva capito che ad ammazzarla era stato lui. “Mia figlia era forte. Ha potuto ucciderla solo colpendola alle spalle, ne sono certa”. La donna confida che “Sibora (che oggi avrebbe 31 anni, ndr), amava i bambini e voleva diventare una maestra”.

Betta non si dà pace: “Ho cresciuto i miei figli da sola, con tanti sacrifici. Che diritto si ha di togliere la vita a una ragazza di 22 anni?”.

L’appello al Comune di Nettuno per riportare Sibora in Italia

L’avvocata della famiglia di Sibora, Emanuela Di Marco, si sta attivando per riportare la salma in Italia. Un’operazione che richiede notevoli sforzi economici. “Valuteremo anche le incombenze burocratiche e i costi, che per queste cose sono abbastanza elevati. Valuteremo di chiedere aiuto anche al Comune di Nettuno“.