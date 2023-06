Il mare cristallino di Torvaianica si tinge di giallo. Un uomo di origini polacche è stato trovato con il polso legato ad una boa, in mare, e con dei segni di tagli sul corpo. Si trovava a pochi metri dalla battigia. Una volta soccorso, è morto in ospedale.

Il giallo di Torvaianica: uomo pieno di tagli legato ad una boa

Torvajanica è una nota località balneare del litorale romano, del comune di Pomezia. Nella mattinata di oggi, intorno alle 8, proprio qui, legato ad una boa in mare, è stato ritrovato un uomo di 50 anni circa, gravemente ferito con tagli sul corpo.

La presenza inquietante, poco al largo della litoranea, di un uomo legato alla boa, ha prima incuriosito e poi turbato i primi bagnanti di questo caldissimo solstizio d’estate. Il corpo ondeggiava esanime e in balia delle onde. Una volta allertato il personale di sorveglianza della spiaggia, sono arrivati i primi soccorritori. Il cinquantenne è stato trasferito in ospedale, in condizioni già critiche.

L’ipotesi degli inquirenti: un possibile malore

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe accusato un malore mentre nuotava in mare o mentre pescava. È probabile che abbia deciso volontariamente di legare il polso a una boa nel tentativo di attirare i soccorritori. Le ferite sarebbero dovute alla perdita di conoscenza e al moto ondoso che ha esposto il corpo ai continui urti.

L’uomo è un cittadino polacco residente a Torvaianica. Capitaneria di Porto e forze dell’ordine locali indagano per far luce su un episodio che ha sconvolto questa prima giornata di inizio estate.