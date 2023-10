Omicidio nell'Avellinese: uomo ucciso in strada

In provincia di Avellino un uomo è stato ucciso in strada con colpi di arma da fuoco. Fermato un 44enne del posto.

Sparatoria a Grottaminarda, Avellino, dove un uomo è stato ucciso in strada davanti ai passanti e agli amici che erano con lui. Il sindaco di trovava sul posto e ha provato ad aiutarlo ma non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Omicidio ad Avellino

A Grottaminarda, in provincia di Avellino, un 46enne di nome Ivan Kantsedal è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Era in strada insieme ad alcune persone e tanti erano coloro che hanno assistito alla scena, fra cui il sindaco della frazione.

“Ho provato a prestare soccorso” ha detto Marcantonio Spera, che fra l’altro è anche medico. Purtroppo però le condizioni del 46enne erano gravissime ed è morto durante il trasporto in ospedale.

Ora la salma si trova nell’obitorio dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, in attesa dell’autopsia che sarà disposta a breve dalla Procura di Benevento.

Omicidio di Avellino: la dinamica e l’arresto

Erano circa le 21 del 14 ottobre quando Ivan, che lavorava in una Residenza Sanitaria Assistita, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola al petto. Subito è scattata la chiamata al 118 e i soccorritori lo hanno portato via in codice rosso.

Poi sono arrivati i carabinieri e hanno rintracciato il presunto responsabile dell’omicidio di Avellino ma ancora non sono chiare le motivazioni del gesto.

Il 44enne ritenuto responsabile si trova ora in caserma e dovrà rispondere di omicidio volontario.

Si ascoltano anche i tanti testimoni, fra cui i clienti di una pizzeria che si trova proprio nel punto esatto dove è accaduto il fatto.