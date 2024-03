Tragedia a Orosei: morto un bimbo di tre mesi in un incidente sulla SS125

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente mortale sulla SS125, nella località di Cala Liberotto a Orosei, che ha scosso la comunità locale e ha lasciato una famiglia devastata dal dolore.

La Panda coinvolta e la terribile perdita

Secondo le prime informazioni disponibili, due veicoli, una Golf e una Panda, sono stati coinvolti in una violenta collisione frontale, il cui esatto motivo è ancora oggetto di indagine. Nell’impatto, la Panda ha subito i danni più gravi portando al decesso di un neonato di soli tre mesi, che si trovava sui sedili posteriori del veicolo insieme alla madre.

Gravi conseguenze per la madre e altre persone coinvolte

La madre del bambino, insieme ad altre due persone che si trovavano sui sedili anteriori della Panda, è stata estratta dalle lamiere del veicolo e trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime.

Intervento tempestivo

Sul luogo dell’incidente, dopo la segnalazione dell’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l’Elisoccorso, e le ambulanze provenienti da Orosei e Irgoli. Anche le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri di Siniscola, Dorgali e Orosei, sono accorse sul posto per i rilievi e per gestire il traffico, che ha subito notevoli rallentamenti a causa della chiusura di una carreggiata per consentire le operazioni di soccorso e di investigazione.

La dinamica dell’incidente

Al momento, gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica precisa dell’incidente al fine di determinare le cause e le responsabilità di questa tragica perdita. La comunità locale si unisce nel dolore e nell’affetto alla famiglia colpita da questa tragedia, offrendo sostegno e conforto in questo momento di grande dolore e difficoltà.