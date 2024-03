Ieri sera, verso le 23, si è verificata una nuova tragedia sulla strada: un incidente mortale a Roma, tra Colleferro e Anagni.

L’incidente a Roma e la morte di due ragazzi

La macchina dopo essersi ribaltata è finita contro un albero incendiandosi: l’auto sembrerebbe essere stata rubata. Nel cofano dell’autovettura, una BMW di colore nero, sono stati rinvenuti arnesi usati per lo scasso che sono stati sequestrati dai Carabinieri.

Le forze dell’ordine sul luogo dell’incidente a Roma

A seguito delle segnalazioni dei passanti, si sono recati i carabinieri della stazione di Segni, Gavignano e del Nucleo Radiomobile della compagnia di Colleferro, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto, arrivata all’altezza del comune di Segni al km. 52.500 in direzione Anagni-Colleferro, si è ribaltata probabilmente per l’elevata velocità.

Per i due ragazzi incastrati tra le lamiere non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Il terzo, sbalzato fuori dall’abitacolo, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Colleferro e poi trasferito, per le gravi lesioni riportate, al Policlinico di Tor Vergata.

L’incidente a Roma e i corpi dei ragazzi deceduti

Le salme sono state trasferite presso la camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata dove grazie anche alle impronte digitali sono stati identificati.

I tre ragazzi, i due morti e quello ricoverato, sono tutti cittadini albanesi, domiciliati a Roma, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio.