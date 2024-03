Il mistero della morte di Antonella Di Massa si fa sempre più complesso. Dopo il ritrovamento del cadavere della donna ad Ischia sembrerebbe essere stato rinvenuto un tubicino di gomma attorno al collo della vittima.

Indagini sul corpo di Antonella Di Massa dopo il ritrovamento

Antonella Di Massa scomparsa da Casamicciola Terme a Ischia, sabato 17 febbraio, è stata trovata morta a dieci giorni dalla scomparsa.

In attesa dell’esito dell‘autopsia, spuntano alcuni dettagli inquietanti attorno al caso. Vicino al cadavere della donna sarebbero stati rinvenuti diversi oggetti e un tubicino di gomma attorno al collo.

Per tali motivi, la Procura di Napoli non esclude alcuna pista, dall’omicidio al suicidio. Tuttavia, sul collo della donna non sarebbero stati trovati lividi che potrebbero far pensare a una morte per soffocamento.

Gli oggetti attorno al corpo deceduto di Antonella Di Massa. Ecco cosa è stato ritrovato

Un tubicino di gomma trovato attorno al collo della donna, ma anche di un sacchetto di plastica nero, la testa coperta, un flacone in mano.

La scomparsa di Antonella Di Massa e l’ipotesi di un allontanamento volontario

La donna aveva lasciato un biglietto prima della scomparsa, che aveva inizialmente accreditato l’ipotesi di un allontanamento volontario.

L’auto è poi stata ritrovata in un parcheggio di Succhivo e le telecamere di sorveglianza della zona avevano ripreso la donna per l’ultima volta prima del ritrovamento del cadavere, dieci giorni dopo.