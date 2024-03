Antonella Di Massa era scomparsa il 17 febbraio da Casamicciola, il suo cadavere è stato ritrovato il 28 febbraio dagli inviati di “Chi l’ha visto?” a Succhivo, ad Ischia. Sulla storia della donna ci sono ancora molti interrogativi, sarà l’autopsia a fare piena luce sulla morte della 51enne.

Antonella Di Massa: le immagini delle telecamere

Le ultime immagini che si hanno di Antonella Di Massa in vita sono datate 17 febbraio: la donna è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza a Succhivo, poco distante dal luogo dove è stata ritrovata dagli inviati del programma di Federica Sciarelli. Nel terreno dove è stata ritrovata la donna, secondo quanto dichiarato da un abitante dell’isola al programma “Ore 14“, i volontari avevano cercato senza riscontrare anomalie. Nel video si vede una donna con un giubbino scuro e il cappuccio sulla testa.

La donna potrebbe essere deceduta 24 ore prima del ritrovamento

Gli interrogativi sulla storia di Antonella Di Massa verranno sciolti dall’autopsia: da chiarire le cause della morte della 51enne e, al momento, non si esclude nessuna ipotesi. Dai primi accertamenti, la donna potrebbe essere deceduta circa 24 ore prima del ritrovamento e da quanto si è appreso, sul suo corpo sarebbero state trovate delle ecchimosi, che potrebbero essere compatibili sia con una caduta che con una violenza. Vicino al corpo della donna è stata trovata anche una bottiglietta di antigelo, sulla quale sono in corso degli accertamenti.

