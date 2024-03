Mozzarella Lidl: ritirato lotto per rischio microbiologico

Arrivata in queste ore la comunicazione del Ministero della Salute in merito al ritiro di un lotto della mozzarella Merivio, venduta nei supermercati Lidl.

Il ritiro di un lotto della mozzarella Merivio nei supermercati Lidl

Il motivo del ritiro del lotto è l’errata etichettatura dei prodotti, con la data di scadenza sbagliata.

Il lotto coinvolto è: LN4050C. Il Ministero della Salute ha specificato che sulla confezione del prodotto è indicata una data di scadenza errata, in quanto sulla confezione sono presenti le date 15/03/2023 e 15/03/2025 al posto del corretto anno 2024.

Lotto di mozzarella ritirato nei supermercati Lidl. Ecco i rischi per i consumatori

Il lotto è stato prodotto per Lidl da Granarolo Spa, nella sede dello stabilimento di Usmate Velate (Monza Brianza).

Il Ministero della Salute invita i consumatori in possesso dello specifico prodotto di non consumarlo e le autorità sanitarie consigliano di restituire il prodotto al supermercato per ottenere un rimborso.

Il rischio principale sarebbe quello legato alla listeriosi, una patologia causata dal batterio Listeria monocytogenes.

I sintomi dopo aver consumato la mozzarella ritirata dai supermercati Lidl

Tra i principali sintomi di questo genere di intossicazione: febbre, brividi, crampi allo stomaco, diarrea, nausea e vomito.

Si tratta di infezioni o irritazioni gastrointestinali, causate principalmente da batteri e virus, ma anche da parassiti o agenti chimici nocivi.