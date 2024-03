Un uomo di 60 anni è stato trovato morto a Foggia per cause ancora in corso di accertamento. La vittima si chiamava Vincenzo Silvestri e non è ancora chiara la dinamica del suo decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando.

Uomo trovato morto a Foggia

Ennesimo caso di morte sospetta, stavolta a Foggia, dove un uomo di 60 anni di nome Vincenzo Silvestri, è stato trovato morto all’interno del suo appartamento.

Inizialmente la notizia era trapelata sui quotidiani locali ma non c’erano molte informazioni a riguardo. Si pensava che il cadavere del 60enne fosse stato trovato in strada, invece poi è arrivata la conferma che la salma si trovava all’interno della casa dove l’uomo viveva da solo.

Sappiamo che la morte è dovuta a un accoltellamento e quindi i carabinieri di zona hanno iniziato le indagini per capire chi sia stato ad aggredirlo.

C’è il massimo riserbo sul caso ma nei prossimi giorni verranno date più informazioni, vediamo cosa sappiamo finora di questo omicidio.

I dettagli dell’omicidio di Foggia

L’omicidio è avvenuto nella sera del 4 marzo. La vittima presentava chiari segni di accoltellamento e questo è il motivo del decesso.

Il corpo era nella sua abitazione a Ischitella, nel Foggiano, in una zona del centro storico.

Le possibili motivazioni dell’omicidio di Foggia

Stando ad alcune testimonianze, l’uomo stava litigando con un’altra persona nel pomeriggio, in un vicoletto nelle vicinanze della chiesa del Purgatorio.

Dalle analisi del medico legale, riferiamo che ad essere fatale è stato un fendente al torace, che ha reciso un’arteria molto importante determinando poi il dissanguamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori sanitari con l’elisoccorso ma non c’è stato nulla da fare.