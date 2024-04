Marla Adams è morta a 85 a Los Angeles. Nel 2021 aveva vinto un Emmy per la sua interpretazione nella soap

Marla Adams, star della soap opera “Febbre d’amore” è morta a Los Angeles a 85 anni.

La morte di Marla Adams

L’annuncio della morte di Marla Adams, avvenuta giovedì 25 aprile, è stato dato da Matt Kane, addetto stampa della produzione di “The Young and the Restless”, il titolo originale di “Febbre d’amore”.

La carriera di Marla Adams

Adams, cominciò la sua carriera d’attrice recitando a Broadway, per poi debuttare al cinema nel film “Splendore nell’erba” (1961) di Elia Kazan. Nel 1963 ha iniziato a recitare nelle soap, a partire da “General Hospital”, per poi ottenere ruoli di caratterista in “Capitol”, “Love Boat”, “Beautiful” e “Il tempo della nostra vita”.

Nel 1982 Marla Adams entrò a far parte del cast di “Febbre d’amore” dove recitò per ben 37 anni. L’attrice ha vestito i panni della matriarca della famiglia Abbott, Dina Abbott Mergeron, giunta a Genoa City per ricongiungersi con la famiglia che l’ha abbandonata.

Proprio per la sua interpretazione nella soap, Adams ha vinto nel 2021 un Daytime Emmy Award.