Benigno, commenti ignobili contro Vladimir: Luxuria replica

Benigno, commenti ignobili contro Vladimir: Luxuria non incassa in silenzio e annuncia una replica con i fiocchi.

Francesco Benigno non molla e continua ad offendere Vladimir Luxuria sui social. I suoi commenti transfobici sono arrivati anche alla diretta interessata, che ha promesso una replica con i fiocchi.

Via Facebook, Francesco Benigno ha iniziato ad offendere Vladimir Luxuria in modo ignobile. L’attore non ha accettato la sua cacciata dall’Isola dei Famosi e continua a lanciare pesanti accuse alla conduttrice e al suo staff. Invece che concentrarsi sulle dinamiche, però, ha preferito tirare in ballo la sessualità di Vladi. Oltre a chiamarla con il suo nome di battesimo, ossia Vladimiro Guadagno, Francesco ha postato una sua foto modificata, con una protuberanza nelle parti intime. Luxuria non ha incassato in silenzio.

Tra i tanti commenti di Francesco Benigno contro Vladimir Luxuria si legge: “Mica ho postato un fotomontaggio, è farina del suo sacco che trovi su Internet. Si pensa che io debba dare della signora a un uomo in tutti i sensi perché cosa? Per i vestiti da donna?“, oppure “Occhio che non entra nel bagno dove va mia nipote perché gli stacco il pis***o“.



Vladimir Luxuria replica a Francesco Benigno

I commenti ignobili di Francesco Benigno sono arrivati anche all’attenzione di Vladimir Luxuria. Via Instagram ha condiviso uno screenshot delle offese dell’attore siciliano e ha aggiunto: “Non me ne starò zitta“.