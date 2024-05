Taiwan: Ronzulli, 'sostegno a Paese democratico, libero e indipendente'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "Partecipare alla cerimonia d’insediamento del nuovo presidente di Taiwan, William Lai Ching-Te, ha un significato profondo. Non solo perché conferma i nostri rapporti di amicizia con la Repubblica Taiwanese, ma perché vuole rappresentare un segnale chiaro di sostegno ad un Paese democratico, libero e indipendente”. Così, da Taipei, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenuta al giuramento del Presidente di Taiwan con una delegazione del gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Taiwan, di cui fanno parte anche il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, della Lega, e la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.

“Il risultato delle elezioni –ha proseguito– è frutto di un mandato pieno della popolazione, che ha scelto per la continuità con la politica della Presidente uscente Tsai Ing-Wen, in difesa della piena sovranità dell’isola. Con il Governo di Taipei condividiamo il forte impegno per la pace. Ma non dobbiamo dimenticare che con questo Paese intratteniamo anche importanti scambi commerciali, che fanno di Taiwan un nostro interlocutore strategico sotto il profilo economico e imprenditoriale. Siamo venuti per rinnovare la vicinanza a questo popolo, peraltro sostenuto da moltissimi Paesi del mondo, e torniamo in Italia con la consapevolezza che spesso sono questi attestati di stima ed amicizia a conferirgli maggiore forza per continuare a rivendicare il diritto alla propria autonomia e autodeterminazione”.