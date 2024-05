Milano: Gasparri, 'basta rimbrotti a Forze Ordine anche da alte Istituzioni, solo solidarietà e attenzione'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “Ancora una volta un rappresentante delle Forze dell'Ordine si espone ad un grave rischio per assicurare la legalità. Siamo vicini al vice ispettore di Polizia, Christian Di Martino, gravemente ferito a Lambrate mentre interveniva contro un immigrato, in ...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Ancora una volta un rappresentante delle Forze dell'Ordine si espone ad un grave rischio per assicurare la legalità. Siamo vicini al vice ispettore di Polizia, Christian Di Martino, gravemente ferito a Lambrate mentre interveniva contro un immigrato, in evidente stato di agitazione, che lanciava pietre contro i treni e le persone. Ogni giorno le Forze dell'Ordine rischiano la loro vita. E non meritano rimbrotti o moniti di censura neanche dalle Istituzioni più alte, ma solidarietà, attenzione, norme più forti e trattamenti economici migliori. Basta critiche, solo solidarietà da parte di chiunque”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.