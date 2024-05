Taiwan: Formentini (Lega), 'buon lavoro a nuovo presidente Lai Ching-te'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Buon lavoro al nuovo presidente di Taiwan William Lai Ching-te. Taiwan vibrante democrazia, primo produttore al mondo di semiconduttori, esempio di gestione della pandemia non merita di continuare ad essere esclusa dalle organizzazioni internazionali. Lavoriamo per ...

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "Buon lavoro al nuovo presidente di Taiwan William Lai Ching-te. Taiwan vibrante democrazia, primo produttore al mondo di semiconduttori, esempio di gestione della pandemia non merita di continuare ad essere esclusa dalle organizzazioni internazionali. Lavoriamo per la pace e per il mantenimento dello status quo nello Stretto". Così il deputato della Lega Paolo Formentini, vicepresidente della commissione Affari Esteri.