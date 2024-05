L’ultima edizione del Grande Fratello ha, ancora una volta, riscontrato molto successo: una versione mista, vip e nip, che hanno tenuti incollati i telespettatori per mesi: ma cosa si cela dietro al successo di questa trasmissione, capitanata da Alfonso Signorini?

Il successo di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, al timone del reality da diversi anni, ne conosce tutti i meccanismi e i trucchi, essendo stato, per lungo tempo opinionista, e giornalista esperto di gossip.

Nonostante i cambiamenti avvenuti in Mediaset nell’ultimo anno, invocati dall’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi, dopo la disastrosa edizione del Grande Fratello, in cui abbiamo assistito a comportamenti beceri e atti di bullismo e violenza verbale: la presenza di Alfonso Signorini è rimasta costante.

La confessione di Alfonso Signorini sul suo Grande Fratello

Tanti sono stati i successi raggiunti da Alfonso Signorini negli ultimi anni in ambito televisivo e sempre più affermato in questo contesto. Tuttavia, come fa ad essere sempre così in forma? Gli hanno fatto questa domanda i giornalisti di Sorrisi e Canzoni e il conduttore non ha esitato a rispondere:

«Dormo quattro ore. Vado a letto all’una e mezzo e mi alzo alle 5.30. Quando gli altri iniziano la loro giornata, verso le 8-9, ho già alle spalle tre ore di lavoro»

Ma non è tutto, sul Grande Fratello, rivela: