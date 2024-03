Anita Olivieri commenta il comportamento di Alfonso Signorini

Tornata alla normalità dopo sei mesi di reclusione al GF, Anita Olivieri si è sbottonata su Alfonso Signorini. Come si è comportato il conduttore con lei? Probabilmente l’ha messa alla prova.

Tramite il suo profilo Instagram, Anita Olivieri ha risposto alle domande dei fan. Quasi tutte, ovviamente, sono state sulla sua avventura al GF. Un seguace le ha chiesto cosa pensa del comportamento che Alfonso Signorini ha avuto con lei. Alcuni sostenitori, infatti, sostengono che il conduttore sia stato troppo duro.

Anita Olivieri ha dichiarato:

Oltre a commentare il comportamento di Alfonso Signorini, Anita Olivieri ha detto la sua anche sugli hater. Ha dichiarato:

“Posso dire la verità? A me non mi è mai toccato nulla di tutto ciò che è stato scritto. Sono cose talmente assurde e lontane dalla realtà che purtroppo la mia reazione è sempre quella di farmi grandi risate. Le diffide sono per la mia famiglia che ci teneva perché era preoccupata e giustamente impaurita dalla pressione fuori. Io neanche per un secondo ho storto il naso, anzi spesso li leggo e mi sorprendo di me di quanto mi scivoli tutto. A 26 anni so chi sono, so su cosa devo lavorare e su cosa posso aiutare gli altri, non deve dirmelo la gente. A casa dietro una tastiera non vale niente un commento per me, ricordatevi che sono persone che commentano la mia vita perché non hanno il coraggio di guardare e prendere in mano la loro. Accolgo consigli da chi può darmeli, da chi può essere per me un esempio, da chi sulla carta conduce effettivamente una vita migliore della mia da cui io possa dire, cavolo ha ragione. Poi quanto tempo sprecato ragazzi, se mi dedicano il loro tempo vuol dire che evidentemente è più importante scrivere a me che pensare ad arricchirsi, ricordatevi che il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, l’unica che non si può comprare..quindi questo sarebbe un male?”.