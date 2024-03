Durante l’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha gelato Anita Olivieri, mostrandole un suo sfogo sulla “fama”. Il conduttore ha ricevuto la standing ovation da parte dei telespettatori.

GF, Signorini gela Anita: la frecciatina sulla “fama”

L’ultima puntata del GF è stata particolarmente difficile per Anita Olivieri. La concorrente ha avuto uno scontro all’ultimo sangue con Beatrice Luzzi, ha perso il televoto con Simona Tagli e, dulcis in fundo, è stata demolita da Alfonso Signorini. Il conduttore ha tirato in ballo i suoi timori legati alla “fama” e l’ha fatta tornare con i piedi per terra.

GF: cosa ha detto Anita Olivieri sulla fama?

Nei giorni scorsi, parlando con Massimiliano Varrese, Anita ha ammesso che, dopo il GF, teme di non poter più condurre una vita libera come prima. La Olivieri ha paura che la fama acquisita possa portarla ad essere avvicinata o disturbata da chi la riconosce. Queste dichiarazioni hanno alzato un grande polverone tra i fan, anche perché nel momento in cui partecipi ad un reality sai benissimo a cosa vai incontro. Ergo, se non avesse voluto essere riconosciuta poteva tranquillamente rimanere a Formello.

GF: il rimprovero da standing ovation di Signorini

Signorini, dopo aver mostrato ad Anita le sue dichiarazioni, ha tuonato: