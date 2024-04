Fabrizio Corona è stato nuovamente ospite al podcast Gurulandia ed è tornato a parlare di Fedez e Chiara Ferragni. I due influener, lo sappiamo, ormai sono separati, non vivono più insieme e nemmeno si seguono su Instagram. Il divorzio però, nessuno sa quando potrebbe arrivare. Nessuno, forse a parte i diretti interessati e.. Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona: l’annuncio sul divorzio dei Ferragnez

L’ex re dei paparazzi, infatti, ha spiegato a Gurulandia di aver parlato con Fedex dopo la sua intervista a ‘Belve’ e ha riferito di avere ben chiara quale sia la situazione attuale tra il rapper e l’imprenditrice digitale. Corona si è anche sbilanciato con una previsione in merito al divorzio che segnerebbe la fine, snche legale, del rapporto tra i Ferragnez: “La separazione c’è già stata, ma chiederanno anche il divorzio. Lo chiederanno il prossimo mese, quindi ci sarà il divorzio“.

Fabrizio Corona: la situazione tra Chiara e Fedez

Parlando più in generale, Fabrizio Corona ha anticipato la sua notizia con un preambolo in cui ha definito la situazione attuale di Fedex e Chiara Ferragni, spiegndo che cosa è successo negli ultimi mesi fra i due: “Cosa è successo ora tra Chiara e Fedez? Lui ora si diverte fa il belloccio sui social, esce tutte le sere e lei era sotto botta per ciò che le è successo. Nel momento in cui lui va a Miami lei dice “bene, tu fai così? Io sparisco e non ti do più notizie di me e non mi mostro nemmeno sui social, così capisco se torni, mi cerchi e ti manco”. Federico le sue domande se le è fatte, è andato a cercare i tag, i like che metteva ai personaggi e lei l’ha fatto andare un pochettino sotto. Quindi ha fatto il ghosting totale, poi è tornata con un abito sensuale, la coscia fuori, tutta truccata, bella e aggressiva a Venezia, ha fatto bingo”.