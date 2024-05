Possibile che Simona Ventura sia in lizza come concorrente di Tale e Quale Show? A rispondere alla domanda è stata la diretta interessata, che ha svelato di aver ricevuto una chiamata da parte di Carlo Conti.

Simona Ventura verso Tale e Quale Show?

Intervistata da SuperGuidaTv, Simona Ventura ha svelato cosa c’è di vero nel chiacchiericcio che la vede come concorrente della prossima edizione di Tale e Quale Show. La conduttrice, che ha già partecipato a Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato, ha davvero ricevuto la chiamata di Carlo Conti, ma non ha dato l’ok per il programma.

Le parole di Simona Ventura

Simona Ventura ha parlato così della sua presunta partecipazione a Tale e Quale Show:

“Ho detto a Carlo che forse faremo un’ospitata, ma di farmi anche prendere in giro da Cristiano Malgioglio (ride, ndr)… Voglio bene a Cristiano, è come mio fratello, ma aspettiamo un attimo”.

La conduttrice, quindi, non sarà concorrente, ma al massimo ospite di una puntata.

Niente Tale e Quale Show per Simona Ventura

Oltre a non diventare concorrente di Tale e Quale Show, Simona Ventura esclude anche la conduzione del Festival di Sanremo 2025. Farebbe un’eccezione soltanto se all’Ariston ci fossero solo donne. Ha dichiarato: