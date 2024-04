Come è noto, Simona Ventura ha dovuto far fronte ad una paresi che l’ha portata a godersi un periodo di riposo. La conduttrice che presto convolerà a nozze con il giornalista e scrittore Giovanni Terzi, ha scelto di raccontarsi a tutto tondo. Ospite di Francesca Fagnani nello studio di Belve, Simona Ventura ha parlato di alcuni aneddoti legati alla sua vita sia privata che professionale. Proprio sulla sua carriera la conduttrice ha fatto una rivelazione.

Simona Ventura parla del momento più basso della sua carriera

La conduttrice, nel corso della sua lunga chiacchierata con Francesca Fagnani ha rivelato alcuni dettagli sulla sua ultraventennale carriera nella televisione italiana non nascondendo che ci sono stati anche degli alti e dei bassi. A tale proposito ha spiegato: “Ho fatto 65 trasmissioni, ho detto di no pochissime volte. Penso di avere un buon intuito nel capire e nell’anticipare ciò che piace in tv, io guardo moltissima televisione e sento quello che il pubblico vorrebbe vedere. Il momento più alto della mia carriera è stato Sanremo, il momento più basso? Ce ne sono tanti. L’Isola dei Famosi da concorrente mi ha aiutata moltissimo, sono dimagrita 10 kg e mi ha fatto ritornare in mezzo alla gente e al mio pubblico”.

Simona Ventura: “Mai fatto uso di droghe”

Non ultimo Simona Ventura ha poi affrontato il tema dei rumors secondo i quali avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti, una voce che – ha tenuto ad evidenziare – non è vera: “Quella voce era girata da persone che volevano farla girare. Era un momento difficile, poi capii il perché. Ho avuto un periodo in cui facevo sempre le analisi del capello, volevo dimostrare che fosse tutto falso. Tutti sapevano che non era vero. Ho sempre preferito fare un passo indietro, una notizia negata viene amplificata”.