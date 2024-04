Simona Ventura: il medico spiega le cause e le tempistiche della paresi facciale che l'ha colpita.

Da qualche giorno, Simona Ventura sta combattendo contro una brutta paresi facciale. La conduttrice si è comunque mostrata in video, ricevendo complimenti da colleghi e semplici fan. Ma qual è il virus che l’ha colpita? A parlare adesso è il medico.

Simona Ventura: il medico si sbottona sulla paresi facciale

Simona Ventura potrebbe impiegare anche diverse settimane per liberarsi della paresi facciale che l’ha colpita. La conduttrice è andata in onda a Citofonare Rai2, Belve e Che tempo che fa con metà faccia paralizzata, spiegando che si è ritrovata così a causa del freddo. Adesso a parlare è il medico.

Le parole del medico sulla paresi facciale di Simona

Mauro Porta, primario di neurologia presso l’ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, ha spiegato che la paresi ha interessato il settimo nervo, ossia il nervo facciale, che regola la motilità di metà volto e controlla altre funzioni come la lacrimazione e, in parte, la salivazione. Questa problematica potrebbe essere dovuta anche ad un problema neurologico, ma fortunatamente non è il caso di Simona Ventura.

Qual è il virus che ha causato la paresi facciale?

Il medico ha spiegato che la paresi facciale di Simona Ventura è causata da un virus che ha attaccato il nervo facciale. Nello specifico, si tratta dell’herpes zoster, lo stesso che colpisce le labbra, e che quando si verificano traumi o forti sbalzi di temperatura è più aggressivo. Non è una situazione grave, ma può durare anche diversi mesi.