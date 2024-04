Ospite di Belve, Simona Ventura si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei colleghi invidiosi. Sono stati diversi gli approfittatori che l’hanno danneggiata.

Simona Ventura contro i colleghi invidiosi

Simona Ventura è stata una degli ospiti della puntata di Belve in onda martedì 16 aprile 2024. Nonostante la semi paresi facciale, la presentatrice di Citofonare Rai2 ha fatto di tutto per apparire in forma. Si è raccontata senza freni, parlando anche dei colleghi invidiosi.

Simona Ventura: le parole sui colleghi invidiosi

La Ventura ha dichiarato:

“‘Sono odiata da quelli che nella vita vogliono essere come me’. Sì è vero. Se sono stata molto invidiata? Penso di sì. A volte ho subito l’invidia e altre volta non me ne è fregato nulla. Se qualche volta l’invidia mi ha danneggiata? Penso di sì, soprattutto quando uno è debole le iene si presentano subito. Ci sono stati momenti di debolezza in cui ne hanno approfittato. Se parlo del mondo della tv e dei colleghi? Sì certo. Di chi sto parlando? Io adesso vivo un momento talmente bello che sinceramente ho già dimenticato questi danni che sono stati fatti. Se il fatto di essere stata nel buco nero, essermi liberata, essere riuscita a ritornare… non dove ero, ma insomma, ci stiamo lavorando, se questo fatto e queste sofferenze e momenti bui mi hanno forgiato e mi hanno aiutato ad essere la donna che sono oggi, allora ben vengano i momenti bui”.

Simona, ovviamente, non ha fatto nomi e cognomi dei colleghi invidiosi.

Il “vai a quel paese” di Simona Ventura

Simona Ventura ha concluso: