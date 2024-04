Soleil Sorge rompe il silenzio sul flirt con Cristiano Iovino mostrandosi in video direttamente con lui.

Da giorni, ormai, si parla di un presunto flirt in corso tra Soleil Sorge e Cristiano Iovino. L’influencer italo-americana ha rotto il silenzio, svelando cosa c’è di vero nel chiacchiericcio sul suo conto.

Soleil Sorge rompe il silenzio sul flirt con Cristiano Iovino

Mentre Oriana Marzoli è chiusa nell’ennesimo reality e piange per Cristiano Iovino, in Italia si parla di un presunto flirt tra Soleil Sorge e l’uomo del caffè di Ilary Blasi. Cosa c’è di vero? A parlarne è stata la stessa influencer italo-americana che, via Instagram, ha vuotato il sacco.

Le parole di Soleil Sorge

Ad un fan che le ha chiesto cosa ne pensa del gossip sul flirt con Cristiano Iovino, Soleil Sorge ha voluto rispondere in modo criptico. Mostrandosi in video con il diretto interessato, ha replicato:

“Abbiamo diverse storie da raccontare. Nessuna di queste riguarda il gossip”.

Sembra che l’influencer abbia voluto smentire una relazione in corso con l’uomo del caffè di Ilary Blasi, ma non ha nascosto che trascorre molto tempo con lui.

Soleil Sorge e Cristiano Iovino? Magari è chimica artistica

Possibile che tra Soleil Sorge e Cristiano Iovino ci sia la stessa chimica artistica che l’influencer aveva con Alex Belli? Probabile, anche se questi tipi di rapporti si potrebbero/dovrebbero chiamare con un altro nome.