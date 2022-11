Secondo indiscrezioni l’attuale concorrente del GF Vip 7, Oriana Marzoli, avrebbe frequentato il personal trainer Cristiano Iovino, presunta fiamma di Ilary Blasi.

Oriana Marzoli e Cristiano Iovino

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete tra gli ex di Oriana Marzoli vi sarebbe stato anche il personal trainer Cristiano Iovino, a cui quest’estate è stato attribuito un flirt con la conduttrice Ilary Blasi (reduce dalla separazione dal marito Francesco Totti). In realtà non sono mai emerse prove in merito a una liaison tra i due e, nei giorni scorsi, Ilary Blasi ha smentito alcuni gossip sulla sua vita privata (come quelli relativi al suo presunto legame con Edmondo Israilovici).

Per quanto riguarda Oriana invece, Iovino non sarebbe stato il suo unico ex noto alle cronache (sembra infatti che abbia avuto una liaison anche con Luca Daffrè).

Il rapporto con Antonino Spinalbese

Nella casa del GF Vip Oriana si è pericolosamente avvicinata a Antonino Spinalbese e, nelle ultime ore, gli ha proposto di condividere il letto insieme a lei. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez si è tirato indietro affermando che, a causa dei suoi sintomi, la produzione del programma gli avrebbe chiesto di dormire nel container, isolato rispetto agli altri concorrenti. In tanti si chiedono se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi e se Oriana farà il primo passo nei confronti di Antonino che, nelle scorse settimane, aveva stretto un importante legame con Giaele De Donà.