GF Vip, Antonino Spinalbese: "Hanno paura per i miei sintomi, mi mandano nel container"

Nella casa del GF Vip 7 Oriana Mazoli ha chisto a Antonino Spinalbese di condividere il letto insieme a lei ma l’hai stylist ha declinato l’offerta e ha spiegato perché.

Antonino Spinalbese: i sintomi

Antonino Spinalbese ha svelato a Orianza Marzoli che gli autori del GF Vip gli avrebbero chiesto di dormire nel container (ossia la zona letto in cui era solita dormire Pamela Prati) a causa dei suoi sintomi (e per scongiurare il pericolo di altri casi Covid all’interno della Casa). Nelle scorse ore infatti ben 4 concorrenti del reality show sono stati isolati perché risultati positivi al Coronavirus.

“Non so se posso dormire qui. Giuro che non lo decido io se stare qui o andare di là. Se non ci credi vai in confessionale e gli chiedi se posso. Tanto dopo ti chiamano e glielo chiedi. Siccome io ho avuto i sintomi, loro hanno paura… Mi hanno detto ‘sappi che devi andare a dormire nel container’. E quindi io…”, ha spiegato Antonino a Oriana (che gli aveva chiesto di condividere lo stesso letto).

Come gli altri volti del reality show anche Antonino Spinalbese si è sottoposto a un tampone, che ha dato esito negativo. Nelle scorse ore il concorrente del reality show ha svelato di non sentire i sapori e in tanti sono preoccupati per il suo stato di salute.

La diretta

La produzione del reality show ha cercato di far fronte all’assenza di alcuni concorrenti – risultati positivi al Covid – facendoli intervenire in collegamento da casa.

Intanto sulla questione si sono espressi diversi esperti e virologi e i fan sono in attesa di sapere cosa accadrà se anche altri volti all’interno del reality show dovessero risultare positivi.