Aggressione Iovino, Ilary Blasi e Totti non c'entrano: di mezzo c'è la moglie di un uomo famoso.

L’aggressione a Cristiano Iovino continua a far discutere. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Ilary Blasi e Francesco Totti non c’entrano nulla. Il personal trainer è stato picchiato per un altro motivo.

Tra domenica 21 e lunedì 22 aprile, Cristiano Iovino è stato aggredito a Milano. Il personal trainer si trovava in via Marco Ulpio Traiano, periferia del capoluogo lombardo, quando è stato circondato da 5-6 uomini, scesi da un van, che hanno cominciato a picchiarlo. Qualcuno ha ipotizzato che ci potessero entrare Ilary Blasi e Francesco Totti, ma la realtà è ben diversa.

A lanciare l’indiscrezione sull’aggressione di Iovino, ‘scagionando Ilary Blasi e Francesco Totti, è stato Gabriele Parpiglia. In diretta nella trasmissione radiofonica Password su RTL, il giornalista ha svelato:

“É una porcata associare la rissa a Totti e la Blasi, a Milano tutti noi lo sappiamo cos’è successo. Il motivo è un altro. La rissa è partita per uno sguardo di troppo, forse di Iovino … mi tengo il più largo possibile, lui non ha denunciato, ma la denuncia va d’ufficio quando c’è una prognosi di 20 giorni”.

Parpiglia ha concluso:

“Alla fine ho fatto qualche telefonata, perché Milano è un paesello ed eccoci qui: c’è stato forse uno sguardo di troppo con una donna, moglie famosa sposatissima con uno famosissimo molto focoso”.

Blasi e Totti, quindi, non c’entrano nulla con l’aggressione a Iovino. Il caso, per ora, è chiuso.