Jonathan Kashanian ha letteralmente asfaltato Milly Carlucci. L’ex gieffino ha parlato di “atteggiamento discriminatorio“, non solo nei suoi confronti ma di tutti quelli che, come lui, hanno partecipato ad un programma televisivo molto noto.

Jonathan Kashanian contro Milly Carlucci: il motivo

Intervistato da TvBlog, Jonathan Kashanian si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei riguardi di Milly Carlucci. L’ex concorrente del Grande Fratello ha ammesso che, a distanza di anni dalla sua partecipazione al reality, continua ad essere vittima di “atteggiamenti discriminatori“. La conduttrice di Ballando con le Stelle è la prima ad avere comportamenti di questo tipo. Il motivo? Nel suo show danzante non vuole personaggi provenienti da reality show: “Noi a Ballando con le stelle non prendiamo chi ha fatto reality. E una nostra regola“.

Lo sfogo di Jonathan Kashanian

Jonathan Kashanian ha dichiarato:

“Mi spiace che lo dica una delle donne che stimo di più nel mondo dello spettacolo. Una frase discriminatoria, che ha pronunciato mille volte. Sì: lo trovo un atteggiamento discriminatorio, non c’è nulla di male che un ragazzino 23enne, come me all’epoca, che non è figlio d’arte e che non ha contatti, si affacci al mondo dello spettacolo partecipando a quello che era un esperimento sociale, peraltro di successo, prima ancora che un reality. Mi misi in fila in un centro commerciale ed entrai in un programma che ha cambiato la storia della televisione. In quella Casa ho avuto successo non per botte o cafoneria, ma per il mio italiano forbito e per una cultura non ostentata. Sono passati 20 anni, ho lavorato in molti programmi tv, da Verissimo a Detto Fatto, passando per La Vita in diretta, e il pubblico ancora oggi mi ama. Non è una macchia e non mi va di dovermi giustificare”.

L’ex gieffino non ha tutti i torti, anche perché a Ballando con le Stelle Milly ha accettato alcuni personaggi che hanno partecipato a reality, come Simona Ventura e Albano Carrisi, entrambi ex naufraghi dell’Isola dei Famosi.

Jonathan ha concluso: