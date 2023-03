Jonathan Kashanian rivela a "Ciao Maschio": "Sto progettando di avere due figli"

Jonathan Kashanian è stato uno degli ospiti della puntata di sabato 4 marzo 2023 di “Ciao Maschio”, in quest’occasione l’opinionista televisivo ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla sua vita privata e sentimentale.

Nella puntata di sabato 4 marzo 2023, Nunzia De Girolamo ha ospitato nel salotto televisivo di “Ciao Maschio” l’amatissimo Jonathan Kashanian.

Nell’intervista rilasciata a Nunzia De Girolamo, Jonathan si è lasciato andare ad alcune riflessioni sul tema della paternità e a tal proposito ha rivelato alcuni dettagli inediti sui suoi progetti di vita.

Nel corso dell’intervista, Jonathan Kashanian ha parlato del suo desiderio di paternità e a tal proposito ha rivelato:

“Mi rendo conto che appena vedo i bambini, metto la mano dietro la testa come in segno di protezione e mi sento un calore dentro che mi dà una soddisfazione che io cerco e ricerco nei figli degli amici, nei bambini che vedo per strada e in un progetto di vita”.