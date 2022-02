Nunzia De Girolamo a “Oggi è un altro giorno” annuncia il suo ritorno in tv con “Ciao Maschio”

L'ex ministra Nunzia De Girolamo, durante il suo intervento a "Oggi è un altro giorno" ha annunciato che è pronta a tornare in tv con "Ciao Maschio".

Dalla politica al mondo della televisione per Nunzia De Girolamo il passo è stato breve. L’ex ministra, nel corso della trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone, ha annunciato che prossimamente tornerà sulla televisione di Stato con il programma “Ciao Maschio”: “Sono cambiata mille volte nella mia vita”, ha affermato.

Nunzia De Girolamo ritorna in tv: “Sono cambiata mille volte nella mia vita”

La conduttrice ha fatto sapere di avere imparato molto sugli uomini nel corso della sua esperienza nel programma: “Ho avuto delle conferme. Mio marito mi ha detto che gli uomini sono lineari ed è vero, siamo noi quelle contorte. La cosa positiva è che sono capaci di fare squadra, anche se magari non si sono mai visti in vita loro.

Per noi è differente, è il nostro difetto”.

Su Mahmood e Blanco: “Sono due maschi di questo tempo”

Nunzia De Girolamo ha dedicato una riflessione ai due vincitori di Sanremo Mahmood e Blanco: “Sono assolutamente due maschi, ho adorato la trasparenza di Blanco. Anche Mahmood domenica da Mara Venier l’ho un po’ ‘spupazzato’, l’ho baciato e abbracciato. Sono due maschi di questo tempo”. Ha infine aggiunto: “Ne parlavamo anche in casa, una grande squadra che ha messo su il Festival delle famiglie e degli amici”.

“Provo una certa emozione”

Nel frattempo Nunzia De Girolamo in un post pubblicato su Instagram, annunciando l’avvio della seconda stagione di “Ciao Maschio” ha scritto: “Devo dirvi che provo una certa emozione. Ciao Maschio è partito come esperimento e, gradualmente, si è consolidato in una fascia oraria non semplice. Questo grazie a voi, che non avete mai fatto mancare consigli, elogi ed anche critiche”.