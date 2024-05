Durante una puntata di Affari Tuoi, le concorrenti Martina e Alessandra hanno sorpreso il pubblico e il conduttore Amadeus con la loro decisione.

Affari Tuoi, le sorelle della Lombardia lasciano tutti senza parole: “Rinuncio alla mia parte della vincita”

Ad Affari Tuoi, le sorelle Martina e Alessandra da Orsenigo, in provincia di Como, in Lombardia, hanno conquistato il pubblico con la loro travolgente simpatia e anche con il coraggio e la fortuna che hanno avuto, tanto da arrivare a vincere 30mila euro. Le due donne hanno lasciato tutti sorpresi per la decisione di una delle due sorelle di non prendersi la sua quota di montepremi, lasciandola al fratello, che è rimasto a casa.

La decisione delle concorrenti di Affari Tuoi: le reazioni sul web

I telespettatori si sono divertiti moltissimo a seguire i ragionamenti delle due sorelle, che hanno deciso di regalare parte dei soldi al fratello a casa. “Colleghiamoci con Davide che si pappa 15mila euro senza neanche guardare la puntata” ha scritto un utente. “Ma sono io che sto invecchiando? Mi commuovo praticamente ogni sera” ha commentato un altro utente. Molti spettatori hanno festeggiato insieme alle sorelle della Lombardia, altri hanno scritto qualche commento al veleno.