Paola Ferrari torna a criticare Elodie: il motivo

Paola Ferrari è tornata a criticare Elodie. A detta della giornalista, la cantante usa il suo corpo sventolando finti sloga di libertà femminile, ma la realtà è un’altra.

Ospite de La volta buona, Paola Ferrari è tornata a criticare Elodie. Incalzata dalla conduttrice Caterina Balivo, la giornalista ha ribadito il suo pensiero sulla Di Patrizi: non è così brava e usa il suo corpo parlando di libertà femminile, ma in realtà lo fa per pubblicizzare la sua musica.

Paola Ferrari ha dichiarato:

“Bella, quando è bella. Se è bravissima? Oddio, bravissima… adesso non esagererei. Non è che è Mina o Laura Pausini, è brava ed è bellissima. Se è vero che la Carrà e Mina erano altrettanto trasgressive? Ti prego, non mi puoi dire così, perché io soffro. Non mi puoi parlare della grandissima Raffaella e di Mina. Perché me la sono presa con Elodie? Perché tu non puoi pubblicizzare il tuo disco, o quello che è… mettendoti in un certo modo dicendo che lo fai per essere libera. Se vuoi svestirti lo fai, sei libera di faro, che tu sia bella o meno bella. Ma usare quella scusa per vendere e dire che lo fai per dimostrare la tua libertà mi fa ridere. Noi donne dobbiamo dimostrare la nostra libertà in altri modi. Poi faccia quello che vuole, ma non usi quell’arma perché lo trovo…