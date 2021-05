Nunzia De Girolamo, furto in casa a Benevento: rubati contanti, gioielli e due pistole

L’ex ministro Nunzia De Girolamo ha denunciato un furto nella sua casa di Benevento, durante il quale sono stati rubati contanti, gioielli e due pistole.

L’ex ministro dell’Agricoltura Nunzia De Girolamo ha denunciato un furto presso la sua abitazione situata in provincia di Benevento: in questo contesto, i ladri hanno rubato contanti, gioielli e due pistole.

Nunzia De Girolamo, furto in casa a Benevento

Nel corso della notte tra martedì 11 e mercoledì 12, la villa abitata dai genitori di Nunzia De Girolamo situata in contrada Maioli, a San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento, è stata derubata.

Sulla base delle informazioni sinora rilasciate, è stato possibile apprendere che, al momento del furto, l’abitazione fosse vuota. I padroni di casa e genitori dell’ex ministro, infatti, si sono resi conto dell’accaduto soltanto al loro rientro e, di conseguenza, hanno rapidamente provveduto a contattare le forze dell’ordine.

La merce sottratta dalla villa non è ancora stata complessivamente quantificata ma sembra che siano stati sottratti beni di considerevole valore economico.

Nunzia De Girolamo, rubati contanti gioielli e due pistole

In relazione alle ricostruzioni sinora condotte dagli inquirenti, i ladri avrebbero fatto irruzione nella villa passando da una finestra posizionata al piano terra, rinvenuta forzata nel corso del sopralluogo effettuato dai carabinieri. I malviventi, inoltre, avevano presumibilmente già ispezionato l’area e l’edificio prima di attuare il colpo, al fine di individuare un punto di accesso valido e da sfruttare in vista della rapina.

Dopo essersi addentrati all’interno della villa, i ladri hanno sottratto ai proprietari denaro contante, gioielli e due pistole, regolarmente detenute presso l’appartamento.

Al momento, le forze dell’ordine stanno indagando per identificare e rintracciare i responsabili del reato.

Nunzia De Girolamo, carriera

Nunzia De Girolamo è stata deputata alla Camera per due legislature e ha ricoperto il ruolo di ministro dell’Agricolturadurante il Governo Letta, tra il mese di aprile 2013 e il mese di gennaio 2014.

Nel 2018, la De Girolamo si è ricandidata alla Camera, non riuscendo però a ottenere una rielezione. A partire dal mese di luglio del medesimo anno, poi, ha avviando svariate collaborazioni con alcuni quotidiani come Libero e Il Tempo ed è stata scelta come opinionista e inviata del programma di La7, Non è l’Arena.

Nel 2019, è stata una dei concorrenti di Ballando con le stelle mentre, dal 12 febbraio 2021, riveste il ruolo di conduttrice nel programma di attualità Ciao Maschio, in onda su Rai1.