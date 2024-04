Caso Scurati, maggioranza boccia audizione Corsini e Bortone in Vigilanza

Stop della Commissione di Vigilanza all’audizione di Paolo Corsini e Serena Bortone dopo il caso Scurati. La maggioranza ha votato contro la proposta avanzata da Stefano Graziano del Pd.

Stop della Commissione di Vigilanza all’audizione del direttore Approfondimento Rai, Paolo Corsini, e della conduttrice della trasmissione “Che sarà”, Serena Bortone, dopo il caso di Antonio Scurati. La maggioranza ha votato contro la proposta avanzata da Stefano Graziano, del Pd, e sostenuta da tutta l’opposizione, con il motivo di voler attendere l’esito dell’indagine interna. Non è passata neanche la richiesta della minoranza di ascoltare Corsini e Bortone dopo l’audizione dei vertici Rai, prevista l’8 maggio.

Caso Scurati, Graziano: “Quale verità stanno nascondendo?”

“La maggioranza non vuole che la commissione di vigilanza Rai possa audire Bortone e Corsini sul caso Scurati. Di cosa hanno paura? Che verità cercano di nascondere? E come mai questo cambio di fronte dopo che lo stesso capogruppo Foti aveva detto di portare il caso in vigilanza? Non saranno le tante indiscrezioni stampa sui contatti diretti tra palazzo Chigi e i vertici Rai per ‘aggiustare il caso Scurati’ a preoccupare Meloni?” aveva commentato Stefano Graziano.