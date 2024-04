L'ordine dei medici commenta lo stop al numero chiuso per la facoltà di Medicina

A quanto pare l'ordine dei medici non vede di buon occhio la scelta di eliminare il numero chiuso per quanto riguarda la facoltà di Medicina.

Dopo la recente riforma del Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato che eliminerà il test di ingresso per la facoltà di Medicina a partire dal 2025 arriva la risposta ufficiale da parte dell’ordine dei medici che non sembra aver accolto positivamente questo cambiamento, dichiarandosi nettamente contrario a questa scelta.

L’ordine dei medici contro l’iscrizione libera

A commentare la recente riforma è stato il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli. Stando a quanto dichiarato, la scelta di eliminare il numero chiuso per la facoltà di Medicina avrà come effetto che, tra una decina di anni, tempo necessario per formare un medico, ci sarà un numero così elevato di laureati che non tutti riusciranno a trovare un impiego. Insomma, secondo Anelli con questa riforma si passerà da una carenza di medici ad un surplus, creando così non pochi disoccupati.

Una scelta che non sembra convincere nemmeno il sindacato dei medici ospedalieri. Pierino Di Silverio, segretario nazionale di Anaao Assomed, non ha solo bacchettato la classe politica, sottolineandone la cecità e la poca lungimiranza, ma ha anche sottolineato come l’eliminazione del numero chiuso porterà alla nascita di una nuova pletora medica che si vedrà costretta a favorire manodopera privata a basso costo.

La riforma entrerà però in vigore solo nel 2025, quindi bisognerà attendere il prossimo anno per capire come cambieranno le cose. Il nuovo regolamento prevede l’accesso libero al primo semestre della facoltà di Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria e Odontoiatria e protesi dentaria.