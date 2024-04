Mancano di due mesi alle elezioni europee che sono entrate a pieno nel dibattito politico. Il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini è stato ospite di Bruno Vespa nello studio di “Porta a Porta”. Diversi i temi affrontati dal leader della Lega: non solo le elezioni europee ormai prossime, ma anche l’abolizione del numero chiuso alla facoltà di medicina e il codice della strada.

Europee, Salvini: “Sarà un voto fondamentale”

Il leader della Lega, nel parlare del voto alle prossime elezioni europee ha tenuto ad evidenziare l’importanza che ricoprirà, non solo a livello nazionale, ma anche europeo. Ha poi aggiunto: “Al governo non cambierà nulla. Non penso che ci sarà nessun riassetto. È un voto fondamentale per il modo di vivere e di lavorare di chi è davanti al televisore. Qua non sarà un voto ideologico, destra, sinistra, fascisti, comunisti, leghisti o marziani”.

Salvini sull’accesso libero alla facoltà di medicina

Non ultimo il leader della Lega ha dedicato una riflessione all’accesso libero alla facoltà di medicina per il quale è stato avviato l’iter alla commissione istruzione al Senato. In un post su Facebook aveva scritto nelle scorse ore a tale proposta che si tratta di “Una riforma di buonsenso per non lasciare più il destino di ragazze e ragazzi al test e alla fortuna, bensì al merito, prevedendo che tutti possano iscriversi al primo semestre, per poi stabilire, anche attraverso gli esami sostenuti, chi potrà proseguire o meno il percorso di studi. Una questione di democrazia e di libertà: avanti così”.