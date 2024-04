Matteo Salvini è tornato a parlare del Ponte sullo Stretto, sottolineando che per lui sarebbe un errore non farlo.

Matteo Salvini è tornato a parlare del Ponte sullo Stretto, sottolineando che per lui sarebbe un errore non farlo. Il ministro delle Infrastrutture ha aggiunto che solo in Italia si scatenano dibattiti sulle opere pubbliche.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Non farlo danno senza senso”

Matteo Salvini è tornato a parlare del Ponte sullo Stretto, sottolineando la sua importanza. “Per me l’importante è che parta e non farlo sarebbe un danno economico, sociale ed ambientale senza senso. Il ponte 15 anni fa non avrebbe risolto i problemi della Sicilia, oggi è l’anello di congiunzione che unisce i 30 miliardi di euro di cantieri aperti in Sicilia e gli altri 30 in Calabria” ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture. Salvini ha poi sottolineato che “solo in Italia c’è un dibattito politico sulle opere pubbliche“.

Matteo Salvini: “L’obiettivo è l’avvio dei lavori entro l’estate 2024”

“Vado avanti dritto e conto che entro i 30 giorni la società ‘Stretto di Messina’ dia le risposte a tutte le osservazioni fatte dagli altri Ministeri: l’obiettivo, lo ribadisco, è arrivare all’avvio dei lavori entro l’estate 2024” ha dichiarato Matteo Salvini. Il ministro è sempre stato animato dalla volontà di riuscire a realizzare quest’opera, che potrebbe essere la più importante infrastruttura italiana.