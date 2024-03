Il vicepremier e segretario federale della Lega, ieri nel corso della puntata di Porta a Porta, ha effettuato delle dichiarazioni in merito al caso della scuola di Pioltello “chiusa per Ramadan”.

Le dichiarazioni di Matteo Salvini sugli studenti stranieri

«Io penso che ci debba essere un tetto per gli stranieri nelle classi italiane, direi un 20%. Altrimenti è un caos di lingue in quella classe, penso anche all’insegnante, invece così può essere stimolante, ma quando gli italiani sono il 20% dei bambini in classe, come fa una maestra a spiegare?».

Salvini ha poi aggiunto:

«Non credo che in nessun Paese islamico chiudano per la Santa Pasqua o per il Santo Natale. Finché l’Islam non si darà una struttura e non riconoscerà la parità tra uomo e donna chiudere la scuola mi sembra un pessimo segnale. È un segnale di cedimento e arretramento chiudere per il Ramadan».

Chiusura scuola Pioltello e Matteo Salvini

A Pioltello intanto le polemiche non si placano. I genitori degli alunni dell’istituto Comprensivo Iqbal Masih, dopo la decisione di chiudere il 10 aprile nel giorno di fine Ramadan, sono divisi tra chi vede la decisione come un segno di integrazione e chi non condivide la scelta.

Le parole del presidente Mattarella alla vicepreside della scuola di Pioltello