Le dichiarazioni di Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, in occasione del 25 aprile. In un’intervista per La Repubblica, il ministro ha dichiarato di non avere difficoltà a definirsi antifascista.

Sangiuliano, ministro della Cultura: “Non ho difficoltà a dichiararmi antifascista”

“Non ho difficoltà a dichiararmi antifascista. Anche se non ritengo di doverlo dichiarare ogni giorno. Vorrei però introdurre un concetto storico molto importante: la destra non è il fascismo, che nasce da una costola del socialismo. La destra, meglio di altri, ha interpretato lo spirito del Risorgimento. La questione antifascista viene riproposta solo strumentalmente” sono state le parole di Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, in un’intervista per La Repubblica.

Sangiuliano sul 25 aprile: “Evento che deve appartenere alla memoria di tutti”

Durante l’intervista è stato chiesto al Ministro della Cultura di parlare del 25 aprile. “È la festa della Liberazione da una dittatura, dal nazifascismo. Un evento che deve appartenere alla memoria di tutti gli italiani. Vi contribuì la Resistenza a cui parteciparono donne e uomini di diverso orientamento politico: i repubblicani con le Brigate Mazzini, i socialisti con le Brigate Matteotti, i liberali, i monarchici, i cattolici con le formazioni Fiamme Verdi e le Brigate Ebraiche” ha dichiarato Sangiuliano.