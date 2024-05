La settima puntata del Serale è stata movimentata da una lite molto accesa tra Holden e Lorella Cuccarini, a causa di un negligenza del cantante.

Scontro tra Holden e Lorella Cuccarini

La seconda manche di Amici si apre con un guanto di sfida tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Mida contro Holden su una prova di creatività.

Rudy Zerbi prende la parola per comunicare che il suo allievo, Holden non è riuscito a preparare in tempo il guanto di sfida perché era impegnato nella produzione del suo nuovo EP.

La replica di Holden

«Sono tre settimane che faccio le sei di mattina per preparare e mandare le canzoni per la pubblicare le canzoni. Il mio EP uscirà già con una settimana di ritardo perché ci ho messo più tempo a completare la produzione dei miei pezzi. questa mattina alle 6 ho mandato tutti i brani, ma non sono riuscito a preparare il guanto di sfida».

Holden a differenza degli altri cantanti in gara, ha deciso di autoprodursi il suo EP, ma per Lorella Cuccarini non è un motivo valido.

«Gli altri ragazzi hanno preparato e lavorato tanto. È una scelta e un problema che hanno affrontato tutti i ragazzi, bisogna essere pragmatici e capire come preparare le sfide della settimana e della puntata» dice la Cuccarini.

Holden risponde: «Gli altri ragazzi devono mandare solo le voci, io mi sono occupato di ogni sfumatura del mio album».

Dunque, alla fine dei conti il guanto di sfida viene vinto a tavolino da Mida.