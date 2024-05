Chiara Ferragni, dopo mesi di delusioni sia professionali che sentimentali, cerca sollievo a Los Angeles in compagnia di amici stretti.

Video recenti la ritraggono in momenti di spensieratezza, con l’influencer che balla con abito sexy in un locale, immortalata dall’amico Manuele Mameli.

In un’atmosfera hot, anche Chiara Biasi si esibisce in una lap dance, testimoniando una serata di divertimento tra musica e cocktail. La mattina seguente, le due si concedono una seduta di pilates per rigenerarsi. È già tempo di ripartire, e l’allegra compagnia si prepara per il volo di ritorno a Milano.

Tuttavia, tornata in Italia, Ferragni dovrà affrontare i problemi privati e lavorativi. Mentre l’ex marito Fedez è stato fotografato in atteggiamenti ambigui con un’altra ragazza, sembra che l’agenzia incaricata di rilanciare la sua immagine abbia deciso di troncare i rapporti, accusandola di non seguire la strategia proposta.

Nonostante le sfide, sembra che Chiara sia determinata a riprendere il controllo della sua vita con la massima libertà. Con l’amore e il sostegno degli amici e dei suoi figli Leone e Vittoria, che la aspettano in Italia, la Ferragni si prepara a nuove sfide e nuove opportunità.