Elisabetta Gregoraci ha partecipato ad una puntata del podcast di “Mamma Dilettante 2” e, tra i vari argomenti trattati, ha raccontato la sua vita da mamma, ma anche del dolore vissuto per la perdita della sua adorata mamma Melina Francavilla.

La conduttrice, Diletta Leotta, ha rivelato alla Gregoraci di non poter vivere senza la mamma, una figura fondamentale nella sua vita e, a tal proposito, ha chiesto:

La donna è scomparsa nel 2011 dopo una battaglia contro un tumore al seno, con cui ha lottato fino all’ultimo giorno.

Elisabetta ha spiegato:

«No, in realtà è una perdita che non superi mai. Ti abitui a una mancanza enorme ma non la superi. Io mi chiedo sempre “chissà quante cose avremmo potuto fare insieme”, poi, la mia vita dopo di lei è cambiata ma perché sono proprio cambiata io come persona, non sei più la stessa dopo una perdita così».