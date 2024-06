Il leader della Nato, Jens Stoltenberg, ha parlato in un'intervista al Telegraph degli armamenti nucleari e della minaccia di Russia e Cina

La Nato potrebbe schierare nuove armi nucleari. Lo ha spiegato Jens Stoltenberg, il numero uno dell’Alleanza, che ha parlato della minaccia sempre più crescente, delle realtà della Russia e della Cina.

La Nato e gli armamenti nucleari: parla Stoltenberg

Il leader della Nato ha parlato di armamenti nucleari durante la sua intervista al ‘Telegraph’: “Non entrerò nei dettagli operativi su quante testate nucleari dovrebbero essere operative e quali essere immagazzinate, ma dobbiamo consultarci su questi temi: questo è esattamente ciò che stiamo facendo” – ha spiegato Stoltenberg. La Nato ha bisogno, secondo il suo leader, di ‘mostrare i muscoli’ per dare un chiaro segnale a chi potrebbe minacciarla.

L’obiettivo della Nato

Non si tratta, però, di un messaggio bellicoso. E questo il leader dell’Alleanza lo ha voluto sottolineare: “La trasparenza aiuta a comunicare il messaggio diretto che noi ovviamente siamo un’alleanza nucleare. L’obiettivo della Nato è un mondo senza armi atomiche ma finché esisteranno tali armi rimarremo un’alleanza nucleare, perché un mondo in cui Russia, Cina e Corea del Nord hanno armi atomiche e la Nato no è un mondo più pericoloso”.